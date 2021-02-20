Названа дата самой холодной ночи в московском регионе

Ночь с понедельника на вторник на предстоящей неделе станет самой холодной в Москве и Подмосковье в этом году. Температура воздуха опустится до -27 градусов. Таким прогнозом с РИА «Новости» поделилась главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что такое снижение температуры не станет резким. Холода начнут приходить в регион начиная с воскресенья. Утром в первый выходной день после длинной рабочей недели ожидается -13…-15 градусов. Днем воздух немного прогреется — до -8…-10.

Днем будет облачно и снежно, но уже без сильных осадков.

«Выпадет один-два сантиметра снега, не более того. В ночь на 22-е число мы останемся в зоне фронта с небольшим снежком», — рассказала Позднякова. Температура воздуха в ночь на понедельник в Москве опустится до -15…-17 градусов, а в Подмосковье — до -20 градусов.

Самые низкие температуры ожидаются в ночь на 23 февраля, когда московский регион окажется в центре антициклона. Небо очистится от облаков — и температура начнет понижаться.

«Мы ждем, что это будет очень холодная ночь в Москве, не исключено, что она даже будет самой холодной в этом году: -25...-27 градусов», — сказала Позднякова.

Она отметила, что холод останется и в праздничный день, 23 февраля. Кроме низкой температуры ожидается еще и высокое атмосферное давление — на 20 единиц выше нормы.