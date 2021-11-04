Названа дата прихода зимы в Москву

Температура в Москве, начиная с 4 ноября, будет постепенно понижаться на один-два градуса. Нулевые показатели, мокрый снег и дождь ожидаются в столице 9 ноября. В дальнейшем похолодание продолжится.

Прогноз на ближайшие дни озвучил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во вторник, 9 ноября, температура будет уже приближаться к климатической норме: и ночью, и днем прогнозируется от нуля до +5 градусов. Дальше, предварительно, по прогнозам Росгидромета, температура будет еще понижаться на один-два градуса», — сказал он.

По словам Вильфанда, 9 ноября ожидаются все фазы осадков — дождь, мокрый снег и небольшой снег.

Представитель Гидрометцентра уточнил, что 4 и 5 ноября будут очень теплыми днями. Воздух прогреется до +12…+13 градусов. В субботу ожидается +7…+9 градусов, в воскресенье — до +3…+8 градусов.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова на основании поведения растений предсказала, что зимой в центральной части России будут наблюдаться резкие перепады температур. Морозы и оттепель станут чередоваться.