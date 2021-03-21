Названа дата прихода настоящей весны в Москву

В воскресенье и понедельник в Москве будет идти небольшой снег, погода будет ветряная и пасмурная с температурой около 0 градусов. Но уже во вторник, 23 марта, температура начнет подниматься благодаря западноевропейскому циклону.

«До конца недели будет сухо и солнечно. К среде потеплеет до +3…+4 градусов. Две ночи, на среду и на четверг, окажутся морозными, до -9…-10 градусов. Причина как раз в том, что небо будет ясным, и облака, подобно одеялу, не защитят землю от выхолаживания», — рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Ее слова приводит сайт kp.ru.

В четверг и пятницу столбики термометров поднимутся до отметки в +7…+8 градусов.

При этом «развернуться в полную силу» весеннему солнцу может помешать большое количество снега, предупредила Позднякова. Но уже к 30–31 марта температура воздуха точно прогреется до +8 градусов.

В некоторых регионах Сибирского федерального округа россиян ожидает аномальное тепло. Температура выше нормы на 6-8 градусов ожидается в южной половине Западной Сибири, от 4-8 градусов выше нормы — в Красноярске.