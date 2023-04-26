Экология 26 апреля 2023, 14:22 Назван топ-3 регионов по продаже вторсырья в УФО

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Свердловская, Челябинская, Тюменская области выставили лотов на 29,7 млн рублей.

Свердловская, Челябинская, Тюменская области вошли в топ-3 регионов по сумме выставленных лотов на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной при поддержке Российского экологического оператора. Всего указанные субъекты РФ выставили лотов на 29,7 млн рублей.

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«В Уральском федеральном округе три субъекта РФ вышли в лидеры по размещенным лотам в категории вторичных материальных ресурсов. Это Свердловская, Челябинская и Тюменская области, которые в общей сложности разместили лотов на 29 763 500 рублей. Причем в каждом регионе это различные фракции — от пластика до золошлаков. ЭТП по купле-продаже вторсырья создавалась для формирования экономики замкнутого цикла в России, а также улучшения процесса исполнения расширенной ответственности производителя (РОП) — такую услугу тоже можно приобрести на площадке. Для компаний, реализующих вторичное сырье в регионах РФ, ЭТП стала по-настоящему востребованной», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Свердловская область разместила 29 лотов на 18 363 500 рублей в категориях полимеры, золошлаковые отходы, черные металлы, отходы электроники. Челябинская — 12 лотов на 6,9 млн рублей в категориях стекло, полимеры, черные металлы, макулатура. Тюменская — 37 лотов на 4,5 млн рублей в категориях текстиль, шины и покрышки, полимеры, цветные металлы, стекло.

Всего 6 регионов УФО — Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ — разместили 85 лотов на 31 млн рублей.

«Площадка — удобный инструмент для работы всех участников отрасли по обращению с отходами. Ей уже пользуется более 750 компаний, они разместили лотов почти на 700 млн рублей, крупные игроки совершают сделки по продаже вторсырья и услуг по исполнению РОП. Мы также призываем компании пройти опрос для улучшения качества работы площадки. Для всех прошедших готовы предоставить услугу „Личный брокер“ совершенно бесплатно на целый месяц», — сказал руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

Для прохождения опроса необходимо зарегистрироваться на площадке по ссылке.

Электронная торговая площадка заработала в сентябре 2022 года. На ЭТП представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). К площадке присоединились свыше 750 компаний из сферы обращения с отходами, они выставили лоты на сумму 696 миллионов рублей.