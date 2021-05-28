Назван способ предотвратить новую катастрофу в Чернобыле

В помещение Чернобыльской АЭС предложили запустить роботов, чтобы предотвратить возникновение новых ядерных реакций. Так можно предотвратить новую катастрофу в Чернобыле.

Исследование провели ученые из Шеффилдского университета Великобритании, сообщил Business Insider. В лабораторных условиях они смоделировали ситуацию, возникшую после аварии на электростанции 26 апреля 1986 года.

Сооруженный после катастрофы саркофаг оказался негерметичным — внутрь реактора попадала дождевая вода. В 2016 году проблему решили, однако из-за нового безопасного конфайнмента (НБК) расплав в реакторе стал чересчур сухим. Не исключено, что это спровоцировало возобновление ядерных реакций.

Британцы уверены в необходимости «золотой середины» для Чернобыльской АЭС: в реакторе нужно оставить достаточное количество влаги для пребывания расплава в стабильном состоянии. Предположение специалистов требует подтверждения подробными исследованиями.

В Шеффилдском университете предложили запустить в помещение 305/2, где выявили ядерные реакции, роботов. Они просверлят расплав, что позволит установить борные цилиндры — для поглощения лишних нейтронов. Препятствие, и довольно серьезное, в том, что сам по себе расплав очень твердый.

Ученые надеются создать из полученного в лабораторных условиях расплава робота, которому под силу осуществить задуманное. Спешить, считают исследователи, пока не стоит. Вполне возможно, что «тление» ядерного топлива прекратится само по себе. В противном случае в запасе есть несколько лет до достижения критического уровня нейтронов.

О возобновлении ядерных реакций в одном из помещений ЧАЭС ранее предупредили в статье, опубликованной в журнале Science. Ученые не исключат, что процессы могут спровоцировать выброс энергии, и призывают не игнорировать угрозу.