Назван самый холодный день будущей недели в московском регионе

Прохладная температура придет в Москву и Московскую область в начале предстоящей недели. Понижение температуры достигнет своего предела к среде, 25 августа, когда столбики термометров днем опустятся до +19 градусов. Об этом в беседе с РИАМО заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что среда, 25 августа, станет самым холодным днем предстоящей недели в московском регионе.

«Температура воздуха в Москве ночью составит +11...+13 градусов, в Подмосковье — около +8 градусов, а днем — до +19 градусов», — рассказала Татьяна Позднякова.

Синоптик добавила, что холодная погода надолго не задержится. Уже к концу недели воздух прогреется до +22 градусов.

На предстоящей неделе погода в Москве и Московской области ожидается облачной с кратковременными дождями. Ветер будет слабый, до 10 метров в секунду.

Понижение температуры в столичном регионе началось в воскресенье, 22 августа. Днем воздух прогреется только до +23 градусов. Предстоящая ночь в Москве будет прохладной. Столбики термометра опустятся до +10 градусов, а в Подмосковье — до +7.