Назван регион, в котором больше всего пенсионеров с серьезными болезнями

По данным ведомства, таким местом является Тюменская область. Там проблемы со здоровьем в прошлом году имели 83% пожилых людей. Помимо прочего, плохие показатели зафиксированы в Забайкальском крае (46%) и Псковской области (45%).

По словам хирурга и кардиолога Владимира Хорошева, Тюменская область оказалась лидером антирейтинга из-за того, что в регионе ведется активная нефтевая и газодобыча. Этим обусловлена неблагоприятная экологическая обстановка и нежелательные условия для жизни и работы.