Экология 29 июня 2023, 15:51 Назван один из готовых инструментов для реализации концепции РОП

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Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданная Российским экологическим оператором, — готовый инструмент для реализации концепции расширенной ответственности производителя (РОП), заявил руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов. До 1 августа Правительство РФ и Госдума должны обеспечить принятие законопроекта о РОП. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин.

«Законопроект предусматривает перенос ответственности по РОП с производителей товаров на производителей упаковки. Наша электронная торговая площадка — готовый инструмент для реализации концепции РОП. Цифровая платформа позволяет проводить безопасные сделки по купле-продаже вторичного сырья, вторичных материальных ресурсов и услуги по исполнению нормативов РОП. ЭТП — ключевой элемент в формировании экономики замкнутого цикла, которые позволяет наладить бизнес-процессы между профессиональными участниками отрасли и контролировать работу региональных операторов в части добросовестного исполнения услуг», — сказал руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

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Электронная торговая площадка заработала в сентябре 2022 года. На ЭТП представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). На площадке зарегистрировано более 950 компаний. Они разместили лотов на сумму 1 млрд рублей.

Законопроект о расширенной ответственности производителей был внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ 25 апреля.

«После принятия законопроекта будет введена ответственность по утилизации отходов за весь объем выпущенной упаковки. Ответственность будет возрастать поэтапно: в 2025 году — в отношении 55% выпущенной упаковки, в 2026-м —75%, с 2027-го — 100%. Существенно уменьшится количество администрируемых лиц, так как ответственность по РОП перенесут с производителей товаров на производителей упаковки. Будет введен новый подход к определению платы за неутилизированный объем — чем менее экологичны товар или упаковка, тем больше ставка экосбора. Появится реестр добросовестных утилизаторов — компаний-переработчиков отходов, закрыть ответственность через утилизатора, не включенного в реестр, станет невозможным. На ЭТП работают только проверенные утилизаторы», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.