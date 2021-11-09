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    09 ноября 2021, 14:33

    Назван город с самым загрязненным воздухом в мире

    World Air Quality: в Бишкеке самый грязный воздух в мире

    Дарья Морозова

    Столицу Киргизии Бишкек назвали городом с самым загрязненным в мире воздухом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт проект World Air Quality.

    Показатели загрязнения воздуха в городе превышают норму в 10 раз.

    На втором месте рейтинга — индийский город Дели (Индия). Третье место занял пакистанский Лахор. Четвертое и пятое места — индийские города Колката и Мумбаи.

    Москва в рейтинге оказалась на 42 месте.