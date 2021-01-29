Назван город с самым опасным воздухом

Роспотребнадзор признал Челябинск лидером антирейтинга городов с самым опасным воздухом для населения. Об этом в ходе совещания по проекту «Чистый воздух» заявила зампред правительства РФ Виктория Абрамченко.

Высокий уровень загрязнения воздуха был выявлен в 12 городах. В их число, помимо Челябинска, также вошли Нижний Тагил, Магнитогорск, Норильск, Новокузнецк, Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск, Чита и Медногорск, рассказала вице-премьер. Абрамченко заявила, что в этих российских городах к 2024 году объем выбросов необходимо снизить не менее чем на 20%.

Рейтинг формировался с учетом численности населения в загрязненных зонах с рисками для здоровья, сообщило РИА «Новости». На реализацию проекта «Чистый город» будет направлено порядка 500 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций.

В Красноярске ранее в третий раз с начала года объявили о введении режима «черного неба». Жителям краевой столицы рекомендовали ограничить время пребывания на улице в связи с погодными условиями, неблагоприятными для рассеиванием вредных примесей в воздухе.