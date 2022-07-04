Наводнение в Сиднее вынудило эвакуироваться 30 тысяч человек

Сильное наводнение началось в Сиднее. В результате из города и пригородов эвакуировали 30 тысяч человек. Об этом сообщил ОТР.

В течение нескольких часов в городе выпала месячная норма осадков. Аналогичный объем воды может выпасть и в понедельник.

Полиция и экстренные службы не успевают ликвидировать последствия наводнения. Армия подключилась к процессу эвакуации людей из помещений. Кроме того, в затопленных районах пропало электричество, а реки вышли из берегов.