Наводнение в Приморье разрушило инфраструктуру на три миллиарда рублей | 360°

Экология 15 сентября 2022, 13:37 Поделиться Telegram

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Viber Наводнение в Приморье разрушило инфраструктуру на три миллиарда рублей МЧС предварительно оценило ущерб от наводнения в Приморье в три миллиарда рублей РИА Новости

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Сильнейшее наводнение в Приморском крае разрушило инфраструктуру и привело к нарушениям в работе транспорта, энергетики, коммунального и сельского хозяйства. По предварительным подсчетам, ущерб для региона составил более трех миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что в ближайшее время средства для восстановления выделят из резервного фонда.

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По последним данным, вышедшие из берегов реки затопили 63 дома. На пике стихийного бедствия сообщение прекратилось с 49 населенными пунктами.

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Причиной наводнения стали сход мощного грязевого потока и два тайфуна, которые бушевали в регионе с середины июля.

Глава МЧС Александр Куренков объявил, что правительственная комиссия ввела в Приморском крае режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Губернатор края Олег Кожемяко заявил, что наводнение стало самым сильным за всю историю наблюдений в регионе.

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