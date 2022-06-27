Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд рассказал, стоит ли ждать аномальной жары в Москве

Сегодня, 27 июня, в Москве стоит сильная жара. Многие опасаются, что в город может вернуться аномально высокая температура воздуха, какая была в 2010 году. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, стоит ли ожидать такое явление. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Жара 2010 года унесла жизни порядка 11 тысяч человек. Тогда почти два месяца температура не опускалась ниже 30 градусов, а в некоторые дни и вовсе достигала 39. По словам специалиста, в этом году июль встретит россиян повышенными показателями — в среднем температура будет будет выше на три-четыре градуса средних отметок. Однако делать выводы относительно всего лета пока рано.

«В 2010 году установился антициклон продолжительностью в 52 дня. Сейчас пока этот антициклон длится с пятницы. Это совсем немного времени. Поэтому давайте подождем. Конечно же, расчеты, которые мы проводим, говорят о том, что пока явного похолодания нет в ближайшее время», — заявил синоптик.