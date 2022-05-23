Научный руководитель Гидрометцентра РФ Вильфанд рассказал, скажется ли на урожае холодный май

Холодная погода в мае не должна сказаться на качестве и количестве урожая. Кроме того, столбик термометра должен подняться уже к концу этой рабочей недели. Таким мнением поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщило радио Sputnik.

Специалист рассказал, что температура в Европейской части России в мае минимум на месяц отстает от своего климатического развития. При чем подобная погода будет держаться еще несколько дней, однако к концу этой недели стоит рассчитывать на потепление. При этом вряд ли холода отразятся на урожае.

«Я всегда говорю, что метеорологи не доверяют приметам, народным мудростям, но есть некоторые, которым можно доверять. Одна из них такая: „Май холодный — год хлебородный“. Дело в том, что для будущего урожая очень опасна майская засуха», — пояснил эксперт.