Научное судно отвезет оставшихся узников «китовой тюрьмы» к месту выпуска

Минприроды назвало возможную дату закрытия «китовой тюрьмы» Подробнее

В Минприроды сообщили, что в бухте Приморья до сих пор находятся 75 белух. Ранее произошел выпуск нескольких партий животных в естественную среду обитания: 27 июня (две косатки и шесть белух), 16 июля (три косатки), 6 августа (три косатки), 27 августа (две косатки, шесть белух). Перевозка еще одной группы животных была запланирована на 12 сентября. Сделать это помешал паводок на Амуре.

«Научно-исследовательское судно ВНИРО примет на борт группу белух из бухты Средняя», — пояснили в институте.

Сообщается, что морских животных доставят в Сахалинский залив. Местом выпуска выбрано побережье Хабаровского края, а именно тот район, который был рекомендован в рамках мероприятий по реадаптации мормлеков. Животным придется провести на борту судна около трех суток.

Заместитель директора ВНИРО, руководитель Тихоокеанского филиала института Алексей Байталюк отметил, что рассчитывает на удачное завершение транспортировки, которая запланирована на «самое ближайшее время».

Белух поместят в специальные ванны и погрузят на научно-исследовательское судно. С ними постоянно будут находиться специалисты ВНИРО и ветврачи.

О «китовой тюрьме» заговорили после заявления Greenpeace осенью 2018 года. Тогда зоозащитники сообщили о готовящейся незаконной продаже в Китай косаток в количестве 13 особей. Эти животные занесены в Красную книгу. Дело взяла на контроль природоохранная прокуратура Владивостока. Были найдены нарушения как со стороны компаний, производивших отлов животных, так и со стороны Росрыболовства. По данным Следственного комитета, в бухте было 11 детенышей косаток и 90 молодых белух.