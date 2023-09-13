Экология 13 сентября 2023, 15:54 Научно-технический центр начали строить для экопромышленного парка на Ставрополье РЭО

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В Невинномысске Ставропольского края приступили к строительству научно-технического центра. Он станет частью экопромышленного парка, создаваемого в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

«Объект „Экопромышленный парк в Ставропольском крае“ будет построен до конца 2024 года. На его территории расположатся комплексы по обработке и утилизации вторичных ресурсов, которые будут поступать из регионов Северо-Кавказского федерального округа. На территории экопромышленного парка на Ставрополье будет построен научно-технический центр, инфраструктурой которого — офисными помещениями, лабораторно-производственным блоком, конгрессно-выставочной зоной — будут пользоваться как управляющая компания, так и резиденты парка. Уже завершены работы по обустройству котлована под здание», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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На площадке уже организовано электроснабжение, обустроены подъезды. Следующим этапом строительства станут монолитные работы.

На объекте будут созданы мощности по утилизации более 190 тысяч тонн вторичных ресурсов в год. К примеру, один из резидентов экопромышленного парка планирует создать производство марочного стеклобоя мощностью 80 тысяч тонн в год.

Ставропольский парк станет одним из восьми, создаваемых в рамках федерального проекта. Еще семь будут созданы в Краснодарском и Приморском краях, а также в Ленинградской, Московской, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской областях. Все они получили разрешение на строительство от местных органов власти.