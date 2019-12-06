Нацпарк «Земля леопарда» получил почти 7 тысяч гектаров земли

Участок площадью 6928 гектаров на полуострове Гамова в состав нацпарка включило правительство РФ. Отмечается, что здесь не раз отмечали появление не только дальневосточного леопарда, но и амурского тигра. Теперь эта территория будет считаться охраняемой.

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На сегодняшний день в национальном парке «Земля леопарда» обитают 91 взрослая особь и 22 котенка дальневосточного леопарда, это основная часть ныне существующей популяции. Кроме российского нацпарка, эти дикие кошки живут на небольшом участке китайской территории и, как полагают ученые, в Северной Корее. Отмечается, что один леопард имеет «двойное гражданство» — он появляется как на российской, так и на китайской территории.

С 2014 года в «Земле леопарда» действует программа «Хранитель леопарда». В числе хранителей немало звезд — например, американский актер Стивен сигал и экс-ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов.