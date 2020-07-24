Национальный парк «Салаир» появится в Алтайском крае

Президент Владимир Путин поручил организовать на территории Алтайского края национальный парк «Салаир». Ответственными за работу назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Правительству Российской Федерации подготовить при участии правительства Алтайского края и издать нормативный правовой акт, предусматривающий создание на территории Алтайского края национального парка „Салаир“», — говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Список был сформирован после встречи Путина с участниками акции «МыВместе», которая прошла 26 июня. Поручение должно быть выполнено к 1 октября 2020 года.

Ранее президент поручил скорректировать национальные проекты и расширить горизонт задач до 2030 года. По словам Путина, нужно «маневрировать средствами» и обратить внимание на цели и предстоящие задачи на десятилетие.

Также по поручению Путина правительство в ближайшее время примет закон о налоговом маневре в IT и увеличении НДФЛ для тех, у кого доходы свыше пяти миллионов рублей в год.