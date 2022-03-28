Наступление метеорологической весны сорвано. Московскому региону пообещали холодную и снежную неделю

Пришедшие в Москву и Московскую область холода и снегопады задержатся на всю неделю. В целом апрель окажется прохладнее, чем должен быть. Таким прогнозом с «360» поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что температура воздуха вернется в рамки нормы для второго весеннего месяца только на второй неделе апреля.

«Рассчитывать на какое-то хорошее весеннее тепло я бы пока не стал. Наступление метеорологической весны, которое должно было случиться вчера, 27 марта, сорвано», — отметил Тишковец.

Синоптик подчеркнул, что погоду на наступившей рабочей неделе продолжит диктовать холодный циклон, который принесет сильные осадки.

«Ночами слабый минус, днем очень слабый плюс, гололедица. Уже в ближайший час Москву и Подмосковье накроют снегопады с ухудшением видимости до 500 — тысячи метров, потом они перейдут в мокрый снег, вечером — вперемешку с дождем», — добавил Тишковец.

Он отметил, что по прогнозу на этой неделе в московском регионе выпадет до 20−25 миллиметров осадков. Это половина месячной нормы и своеобразная компенсация за засушливый март.

В преддверии наступления непогоды сотрудников аварийной службы Московской области перевели в режим повышенной готовности. Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, бригады проследят за работой всех объектов коммунальной инфраструктуры региона на случай непредвиденных ситуаций.