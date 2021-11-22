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    22 ноября 2021, 02:19

    Синоптик назвал время прихода настоящей зимы

    Тишковец: морозные ночи начнутся на следующей неделе

    Анастасия Кукова

    На следующей неделе в Центральной России ночная температура снизится до -10 градусов. В четверг 25 ноября будет сухо. Затем активизируются циклоны.

    Синоптик назвал время прихода настоящей зимы

    Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «Облаков станет больше, не обойдется без осадков в смешанной фазе и гололедных явлений, а значит наступление настоящей русской зимы откладывается на декабрь», — сказал метеоролог.

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил агентству, что с 23 ноября в Москве и области ожидается резкое повышение ртутного столба — до 750 миллиметров. Сейчас оно составляет 720 миллиметров.

    «Солнышко во вторник появится, переменная облачность. Ночные температуры существенно снизятся до -5…-10 градусов, днем -2…-4, а днем местами до -6 градусов. Нормальная зимняя погода», — сказал синоптик.

    До -4...-7 градусов ожидается ночью 24 ноября, днем — около нуля. Ожидается, что такая температура будет держаться до конца недели. Осадки с 23 ноября не прогнозируются.

    В минувшую субботу синоптики предсказывали в столице и регионе сильнейший за последние 70 лет снегопад. Вместо него прошел дождь.