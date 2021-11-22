Синоптик назвал время прихода настоящей зимы

На следующей неделе в Центральной России ночная температура снизится до -10 градусов. В четверг 25 ноября будет сухо. Затем активизируются циклоны.

Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Облаков станет больше, не обойдется без осадков в смешанной фазе и гололедных явлений, а значит наступление настоящей русской зимы откладывается на декабрь», — сказал метеоролог.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил агентству, что с 23 ноября в Москве и области ожидается резкое повышение ртутного столба — до 750 миллиметров. Сейчас оно составляет 720 миллиметров.

«Солнышко во вторник появится, переменная облачность. Ночные температуры существенно снизятся до -5…-10 градусов, днем -2…-4, а днем местами до -6 градусов. Нормальная зимняя погода», — сказал синоптик.

До -4...-7 градусов ожидается ночью 24 ноября, днем — около нуля. Ожидается, что такая температура будет держаться до конца недели. Осадки с 23 ноября не прогнозируются.

В минувшую субботу синоптики предсказывали в столице и регионе сильнейший за последние 70 лет снегопад. Вместо него прошел дождь.