13 июня 2023, 03:49
«Настоящее лето» пообещали москвичам на этой неделе
Глава Гидрометцентра Вильфанд: потепление до +28 градусов придет в Москву на этой неделе
Со среды, 14 июня, в Москве начнется «настоящее лето». Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воздуха на этой неделе будет достигать 28 градусов тепла.
«Со вторника начинается решительное наступление лета — дневные температуры будут уже +21…+23 градуса. 14 числа воздух ночью будет прогреваться до +8…+13 градусов, а днем — до +24…+26 градусов», — сказал он.
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В четверг столбики термометров покажут уже +28. Такая жаркая погода сохранится в столице и на выходных. Благодаря повышению как ночных, так и дневных температур, в московских водоемах начнет активно прогреваться вода. В субботу и воскресенье ее температура поднимется до +20 градусов. Можно планировать открытие купального сезона.
Тем временем другим регионам России пообещали значительное похолодание. В Томской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Челябинской, Курганской и других областях в ближайшие две ночи ожидаются заморозки до -2…-5 градусов.
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