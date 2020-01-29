Настоящая зима в Москве начнется со следующей недели

На следующей неделе погода в Москве станет наконец больше похожа на зимнюю. Минусовой температура будет не только по ночам, но и днем. Синоптики надеются, что этот период окажется устойчивым.

Похолодает примерно 5–6 февраля, рассказала РИА «Новости» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Существенные изменения в погоде ожидаются на следующей неделе. <…> Это уже будет настоящая зимняя погода», — подчеркнула она.

Накануне понижения температуры в Москве выпадет снег. С ним небольшие морозы переносить легче.

«Будем рассчитывать, что этот период с отрицательной температурой будет довольно устойчивым», — заключили в Московском метеобюро.

Сейчас в столичном регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за гололеда. Предупреждение действует до утра 31 января.

В среду, 29 января, в Москве будет облачно, возможен дождь со снегом. Температура воздуха колеблется в пределах +2 градусов, скорость южного и юго-восточного ветров — 5-10 метров в секунду.

По мнению синоптиков, среднесуточная температура в январе станет самой высокой за последние 140 лет.