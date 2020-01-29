    29 января 2020, 12:55

    Настоящая зима в Москве начнется со следующей недели

    Александра Ломейко

    На следующей неделе погода в Москве станет наконец больше похожа на зимнюю. Минусовой температура будет не только по ночам, но и днем. Синоптики надеются, что этот период окажется устойчивым.

    Похолодает примерно 5–6 февраля, рассказала РИА «Новости» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

    «Существенные изменения в погоде ожидаются на следующей неделе. <…> Это уже будет настоящая зимняя погода», — подчеркнула она.

    Накануне понижения температуры в Москве выпадет снег. С ним небольшие морозы переносить легче.

    «Будем рассчитывать, что этот период с отрицательной температурой будет довольно устойчивым», — заключили в Московском метеобюро.

    Сейчас в столичном регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за гололеда. Предупреждение действует до утра 31 января.

    В среду, 29 января, в Москве будет облачно, возможен дождь со снегом. Температура воздуха колеблется в пределах +2 градусов, скорость южного и юго-восточного ветров — 5-10 метров в секунду.

    По мнению синоптиков, среднесуточная температура в январе станет самой высокой за последние 140 лет.