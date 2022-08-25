Настоящая осень хлынет на Москву и область 1 сентября

Жара в Москве начнет спадать 30 августа, а 1 сентября погода будет совсем осенней — дожди, северный ветер и всего до +15 градусов. Об этом рассказал РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Холодный атмосферный фронт начнет прорываться в столицу во вторник. Ожидаются ливни, грозы, шквалистый ветер и понижение температуры воздуха, но пока не такое значительное — от +24 до +29 градусов. В последний день лета дожди продолжатся и станет прохладнее — от +18 до +23.

«С наступлением календарной осени нагрянет и осень метеорологическая. Первого сентября, в условиях накрапывающего дождя и промозглого северного ветра, под утро — не выше +7...+12, а в дневные часы — всего +10...+15, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Лето сменится осенью всего за одни сутки», — спрогнозировал Тишковец.

А в эти выходные, 27 и 28 августа, в Москву может вернуться запах гари от пожаров в Рязанской области: ветер сменится на восточный и юго-восточный.