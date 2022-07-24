Нашествие шелкопряда на Ульяновскую область не остановить. Насекомые пожирают леса гектарами

Нашествие мотыльков непарного шелкопряда серьезно напугало жителей Ульяновска и Ульяновской области. Насекомые уничтожают растения — и люди забили тревогу. Региональное Министерство природы сообщило, что такое заражение территорий шелкопрядом наблюдается впервые за 10 лет, а общая площадь поражения на данный момент уже около 2000 гектаров.

Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина дала поручение разработать план по борьбе с непарным шелкопрядом. Так, на 2023 год уже запланированы работы по ликвидации очагов размножения путем наземной обработки.

Придется просто смириться, уничтожить только шелкопряда не получится

За численностью шелкопряда следят специалисты, которые обрабатывают леса и уничтожают этих насекомых. Однако избавиться именно от этого вида вредителей не получится, объяснил «360» биолог и натуралист Илья Гомыранов.

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«В этот год природа пострадает, потом все восстановится <…> Вещества действуют и на остальных насекомых, а это может сказаться губительно на природе», — сказал он.

Нужно переждать вспышку, смириться с повреждениями, а в следующем году все придет в норму

Гомыранов объяснил, что в среднем вспышки численности непарного шелкопряда происходят раз в несколько лет. У насекомых численность часто развивается волнами — в некоторые годы можно увидеть понижение численности, а некоторые — повышение, взрывные элементы, когда насекомых становится много.

Власть природы

Причины вспышек численности насекомых остаются неясными, многие считают, что это просто такое постепенное накопление особей. Другие связывают это с климатическими особенностями прошлого года и зимы, объяснил Гомыранов.

«Многие насекомые зимуют на стадии яйца, непарный шелкопряд тоже. Когда зимы холодные, долго стоят морозы или она переменчивая, то яйца погибают и численность не станет большой. Когда зима мягкая, снежная, погода благоприятная, то насекомые выживают в большом числе, они образуют вспышку численности», — рассказал он.

На рост численности насекомых влияет теплая погода в определенное время

Если пришла длинная, растянутая теплая весна, продолжительное теплое лето — насекомые выходят из яиц постепенно. Если весна очень холодная, а потом резко теплеет — насекомые размножаются быстро, вылупляются в одно время. И это приводит к вспышке.

Шелкопряда нельзя рассматривать как пищу

Использовать этих насекомых в благих целях не получится. Бабочек ест не так много животных, но и в таком объеме их съесть никто не может.

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«Бабочки мохнатые, все в чешуйках и не очень пригодные в пищу. Но действительно, непарный шелкопряд — один из злостных исконных вредителей. Самое ужасное, что он повреждает много растений, поедает около 300 видов кустарников и растений», — заключил Гомыранов.