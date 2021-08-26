Нашествие гусениц произошло в Новороссийске. Видео

Жители Новороссийска пожаловались на большое количество гусениц. Насекомые атакуют кусты и деревья в городе. В Сети появилось видео этого нашествия.

Огромное количество гусениц заметили на улицах Грибоедова, Сирадзе, на Октябрьской площади, уточнил kp.ru.

Как отметил телеканал РЕН ТВ, полчища насекомых поедают все на своем пути. Очень быстро от кроны деревьев ничего не остается. Местные жители рассказали, что на улице нельзя спокойно находиться, ведь гусеницы падают на головы и забираются в сумки и пакеты.

Пресс-служба администрации города заявила, что специалисты управления городского хозяйства Новороссийска обрабатывают адреса по заявкам жителей. Об этом написала «Наша газета».

Эколог Вениамин Голубитченко заявил kp.ru, что c насекомыми надо было бороться, когда они находились в коконах.

«Сейчас они перешли в более взрослую стадию и расползлись из своего кокона. Пособирать их поштучно не получится. Можно, конечно, опрыснуть деревья и кустарники биопрепаратами, безопасными для людей и животных. Но это не очень эффективный способ борьбы с вредителями», — сказал эксперт.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что гусеницы появились и в Курской области.