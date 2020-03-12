Нашествие енотов объявили в Москве. Во всем виноваты их безответственные хозяева

В последнее время в Москве наблюдается нашествие енотов. Сейчас в Центре реабилитации диких животных находятся уже 10 зверей. Специалисты связывают происходящее с нерадивыми хозяевами.

Начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров заявил РИА «Новости», что еще в 2016 году предсказывал енотонашествие. В какой-то момент эти животные оказались на пике популярности в России. Их можно было увидеть в контактных зоопарках, некоторые покупали их домой.

«Они милые, но по факту кроме внешности больше ничего. Это довольно агрессивный зверек, не особо дрессируется и подчиняется», — отметил он.

По его словам, не нужно очаровываться милым видом енота. На самом деле это опасное животное, которое может сильно укусить. Специалист советует не подходить близко к хищнику, не провоцировать его.

«Даже если ему протягивают еду, то он взял, стало мало — и начнет требовать, он может полезть в карман, а когда вы будете его отталкивать, может укусить. Бешенство никто не отменял», — подчеркнул Бурмистров.

Еноты могут сбежать из дома, поскольку умеют открывать форточку. Но поскольку еноты родом из Америки, климат России им не подходит. Несмотря на это, в последние 10 лет эти животные часто встречаются на юге РФ. Тем не менее зимой в Москве еноту не выжить. За прошедшие три года спасатели подобрали 10 животных на улицах российской столицы.

Что теперь будет с енотами, вопрос открытый. По словам Бурмистрова, после реабилитации они могут оказаться в зоопарке. В любом случае в дикую природу их выпускать нельзя.

Ранее в Сети появилось видео, как охотники пытались убить енота в Северной Осетии. Пользователи интернета возмутились жестким роликом и потребовали найти этих людей.