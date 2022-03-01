«Наша весна что-то напутала». Жители Крыма поделились последствиями сильного снегопада

Обильный снегопад прошелся по центральным и северным районам Крыма 1 марта. Жители полуострова в социальных сетях поделились фотографиями и видео заснеженных пейзажей.

В комментариях пользователи написали, что не ждали такого подарка от наступившей календарной весны.

Источник фото: телеканал «360»

«Проснулись с утра и обалдели. Пришлось все дорожки во дворе чистить», — написал один из жителей Крыма.

Источник фото: телеканал «360»

«Наша весна что-то напутала», — поддержал мнение о неожиданном снегопаде другой пользователь.

Источник фото: телеканал «360»

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС, снег выпал в Симферополе, Черноморском, Джанкойском и Красноперекопском районах полуострова.

Синоптики предупредили жителей о штормовом предупреждении в связи с приходом южного циклона. Непогода принесет с собой снег, дождь и порывистый ветер до 25 метров в секунду.