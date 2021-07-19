Насекомые переработали 6500 тонн органических отходов в Пензе

Завод «Энтопротэк» в Пензенской области переработал 6500 тонн органических отходов при помощи насекомых в 2020 году. Компания стала первой в стране, кто применил такую технологию. Делегация Российского экологического оператора осмотрела предприятие.

Компания «Энтопротэк», созданная в 2015 году, первая в России начала перерабатывать органические отходы в промышленных объемах, используя при этом насекомых. Двукрылая Черная львинка способна перерабатывать любую органику, включая испорченные продукты, пищевые и сельскохозяйственные отходы. «Энтопротэк» получил семь патентов на эту технологию, один из которых является международным.

«Переработка отходов во вторсырье — неотъемлемая часть создания экономики замкнутого цикла. На примере „Энтопротэка“ мы можем видеть, как это происходит с утилизацией органических отходов. И оказывается, здесь возможно не только компостирование. Уникальная технология использования насекомых при утилизации органических отходов рисует возможности широкого применения в будущем. Хотя уже сейчас предприятие показывает высокие результаты и имеет увеличивающийся спрос как на свои услуги, так и продукцию. Мы всецело поддерживаем такие проекты и считаем, что они необходимы для развития инфраструктуры в конкретном регионе», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев во время визита в Пензенскую область.

На данный момент РЭО рассматривает возможность софинансирования данного проекта.

Источник фото: телеканал «360»

Полученное из отходов сырье представляет собой кормовой белок, удобрения, жир, которые можно возвращать в цепочку питания сельскохозяйственных животных и птиц, использовать в качестве удобрения для растений. Данная продукция востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В день предприятие способно перерабатывать до 15 тонн органики, за 2020 год удалось переработать 6500 тонн, а в будущем планируется увеличить объем до 7000 тонн. В компании указывают, что при таком способе утилизации органики в атмосферу выделяется на 85% меньше свалочных и парниковых газов, чем при компостировании.

«Запатентованная нами технология значительно снижает негативное влияние процесса переработки органики на окружающую среду. При утилизации органики с помощью Черной львинки в атмосферу выделяется на 85% меньше свалочных и парниковых газов, чем при компостировании. Полученные в результате переработки продукты — белок, энтомологический жир и другие — мы возвращаем в пищевую цепочку. При этом наша продукция отличается высоким содержанием протеина — порядка 64% в готовой продукции. Так же она имеет уникальный аминокислотный профиль, который благоприятно влияет на рост, вес сельскохозяйственных животных, аквакультуры и домашних питомцев», — отметил генеральный директор «Энтопротэк» Иван Соколов.

Источник фото: телеканал «360»

Жители Пензенской области производят 575,7 тысячи тонн твердых коммунальных отходов в год. На сортировку отправляется 7,9% от общей массы ТКО, а на переработку — 2,6%. На захоронение идет 97,3% ТКО.

В 2019 году в Пензенской области ввели два объекта по обработке отходов. Это бумажный завод «Маяк» с мощностью утилизации 29 тысяч тонн в год и мусоросортировочный комплекс на полигоне «Симанки» с мощностью обработки 15 тысяч тонн отходов. В 2020 году новые предприятия не вводились, но до 2024 года региональный оператор планирует строительство четырех объектов, а всего их будет 13, согласно проекту федеральной схемы.