NASA показало, как за 16 лет уменьшились ледники Антарктиды

Таяние ледников Гренландии и Антарктиды продолжается не первый десяток лет. Масштабы климатической катастрофы, которая может ждать человечество, пока оценить сложно. Но специалисты NASA зафиксировали на видео, как поменялись очертания ледяного материка и острова за последние 16 лет.

Для создания графики ученые использовали данные со спутника ICESat-2. В ходе исследования выяснилось, что в восточной части Антарктиды идет прирост ледяных щитов. Однако они не могут компенсировать потери, которые фиксируются на западе континента.

Таяние ледников в Антарктиде и Гренландии с 2003 по 2019 год привело к повышению уровня окружающих морей на 14 миллиметров. Это третья часть от повышения уровня всего Мирового океана за последние 16 лет.

Глобальное потепление привело к тому, что Антарктида сбрасывает каждый год около 120 гигатонн льда, который пополняет пресной водой акваторию Мирового океана.

Таяние льда коснулось не только Антарктиды, но и Арктики. Прошлая зима оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Это привело к тому, что арктический ледяной покров уменьшился на 850 тысяч квадратных километров. Это сравнимо с Францией и Италией, взятых вместе.