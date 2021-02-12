NASA обнаружило «золотые» реки в Амазонии. Фото

На фотографиях, сделанных астронавтом Международной космической станции (МКС), попали «золотые» реки на юго-востоке Перу. Солнечный свет отразился на местах, где в огромных шахтах в районе Мадре-де-Диос когда-то разрабатывалось золото.

По данным Daily Star, Перу является ведущим мировым экспортером золота, тысячи горняков пытались заработать на жизнь этим промыслом. Эксперты говорят, что этот район сильно страдает от вырубки лесов, а местное население от отравлений. Так как при добыче золота используется тонны ртути. В реки и атмосферу ежегодно выбрасывается значительное количество токсичного вещества. Массово гибнут обезьяны, ягуары и бабочки.

Ямы, в которых шахтеры ищут драгоценный металл, из космоса выглядят как сотни окруженных грязью и наполненных водой зеркальных бассейнов.

Два года назад стало известно, что вырубка лесов при добыче золота уничтожила в 2018 году примерно 22 930 акров перуанской Амазонки в 2018 году.

Как сообщила группа экологов Monitoring of the Andean Amazon Project, местные жители лишены возможности зарабатывать где-то еще и всю жизнь занимаются добычей полезных ископаемых.

В том же году правительство Перу окончательно запретило выработку золота в районах Амазонии и выселило из региона примерно пять тысяч шахтеров. По неофициальным данным в регионе на приисках работало примерно 30 тысяч человек.

Осенью прошлого года на Камчатке ученые обнаружили на реке Налычева плотные разноцветные отложения на дне и пену у берегов.