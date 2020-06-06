Направление движения нефтяного пятна в Норильске может измениться

Направление движения нефтяного пятна на реке Амбарной под Норильском может измениться из-за ветра уже в ближайшее время. Спасатели готовы выставить новые заграждения, чтобы предотвратить разлив.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Морспасслужбы. В ведомстве отметили, что сейчас над местом ЧС поднялся сильный ветер, который дует в противоположную движению пятна сторону. Есть вероятность, что это заставит пятно растекаться в обратном направлении.

Если такая угроза действительно есть, то будут выставлены новые боновые заграждения. Сейчас проводится разведка, определяют, куда их поставить, чтобы не допустить разлива Пресс-служба Морспасслужбы.

В ведомстве отметили, что спасатели собирают разлившееся топливо с помощью нефтесборных систем, которые в общей сложности откачивают около 100 кубометров в час. После этого нефть переливают в расположенные на берегу емкости.

Собеседник отметил, что для ускорения процесса ликвидации топлива должны прибыть новые специалисты Морспасслужбы — с Каспийского и Азово-Черноморского филиалов. Он отметил, что сотрудники ведомства сейчас наиболее подготовлены для борьбы с разливами нефтепродуктов — они локализуют около 98% таких ситуаций в море.

Ранее в МЧС рассказали, что не прекращают работы по устранению ЧС ни на минуту. По их прогнозам, вся процедура очистки может занять до двух недель.

Разлив топлива произошел еще 29 мая. Один из резервуаров на ТЭЦ-3 получил повреждения, и около 21 тысячи тонн нефти оказалась в реке и грунте. В Генпрокуратуре заявили, что главной причиной стала просадка грунта.

Владимир Путин раскритиковал ответственных и заявил, что происшествия можно было избежать, если бы вовремя меняли оборудование. Начальника ТЭЦ-3 арестовали по делу о халатности, возбуждены еще несколько уголовных дел.

В «Норникеле» заявили, что все расходы возьмут на себя — это и ликвидация последствий, и восстановление экологии. Речь идет о миллиардах рублей.