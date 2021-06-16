«Нам надо дождя!» Депутат Ильтяков рассказал о полете над Зауральем

Депутат Госдумы Александр Ильтяков на самолете совершил облет территории Зауралья, оценив ситуацию с засухой в Курганской области. Парламентарий рассказал «360», что регион рискует остаться без урожая, если не будет дождя.

Видео, снятое на борту самолета, выложили в социальных сетях. На кадрах Ильтяков обратил внимание на проблему с засухой и заявил, что региону нужен дождь, чтобы спасти урожай.

«Дождя, дождя надо нам! Сельское хозяйство. Срочно, срочно! Дай Бог», — произнес депутат на видео, перекрестившись.

Ильтяков в беседе с «360» рассказал, что совершил облет Зауралья в минувший понедельник. Он отметил, что сейчас в Курганской области действительно очень критичная ситуация с засухой.

«Очень критичная [ситуация]. С начала мая у нас не было дождя. Посевы горят. Мы останемся без урожая и без экономики, если не будет дождя», — сказал депутат.

Ильтяков добавил, что сейчас как раз находится на службе в Петрозаводске по этому поводу, которую проводит бывший владыка Курганский и Шадринский Константин.