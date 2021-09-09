Налог за сдачу всех видов вторсырья предложили отменить

Налог со сдачи вторсырья для граждан России могут полностью отменить. Российский экологический оператор (РЭО), который курирует мусорную реформу, выступил за отмену НДФЛ со сдачи всех видов вторичного сырья. Об этом сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

«Системное решение проблемы заключается в том, чтобы все вторичные ресурсы, которые сдаются населением, исключать из дохода, получаемого от продажи этих ресурсов, исключать из налоговой базы, налога на доходы физических лиц, а это позволит действительно организовать прием отходов у населения, смотивирует население к такой деятельности, появится целый сектор, который будет генерировать занятость, те же налоги», — заявил Буцаев.

По его словам, станет возможным повышение доли отходов, которые вовлекаются во вторичный оборот, а количество отходов, направляемых на захоронение, снизится. При этом бюджету такой шаг не повредит, так как доходы по этой статье минимальные. Как указали в компании, государство в любом случае получит отчисления за счет налогов, которые будут взиматься при утилизации вторсырья. Более того, новый сектор экономики даст и рабочие места.

Источник фото: телеканал «360»

«От отмены НДФЛ при приеме вторичных ресурсов ни бизнес, ни бюджет не пострадают. А если полноценно сформируется сектор экономики, связанный с приемом отходов у населения и их переработкой, то это гарантированно будут и рабочие места, и дополнительные доходы в бюджет от других видов налогов», — отметил глава РЭО и добавил, что торможение этой инициативы мешает развитию бизнеса и пополнению бюджета.

В России доход от продажи вторсырья облагается налогом и регулируется Налоговым кодексом. В связи с этим в марте 2021 года вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минфину России проработать вопрос отмены НДФЛ со сдачи вторсырья гражданами. Министерство разработало законопроект, по которому физлица не должны платить налоги, если доход со сдачи вторсырья менее четырех тысяч рублей.

Однако в Российском экологическом операторе считают, что такое частичное освобождение может демотивировать граждан, в том числе тех, которые занимаются сдачей отходов на систематической основе.

Источник фото: телеканал «360»

В свою очередь сенаторы Комитета Совета Федерации по экономической политике направили в правительство законопроект об отмене НДФЛ со сдачи пластиковой и стеклянной тары. При этом для макулатуры отменили налог еще в 2019 году. В РЭО считают, что нужно дополнить предложения Минфина и Совфеда и расширить список видов вторсырья, по которым следует отменить НДФЛ.

Кроме того, ограничиваться только фандоматами здесь не стоит, считают в РЭО. В России есть много городов, где работают целые системы пунктов приема вторсырья. Там принимают и шины, и электронику, и другие отходы на переработку.

Эксперты поддержали идею отмены НДФЛ для всех видов вторсырья. В университете Плеханова считают, что это одна из основ развития и создания циклической экономики, при которой максимальное количество вторичных материальных ресурсов возвращается в оборот.

«До сих пор не были урегулированы формальные вопросы с вовлечением населения в процессы сбора и сдачи потребительских товаров, утративших свои полезные свойства, и получения вознаграждения от этого. Что в свою очередь создавало правовую коллизию, связанную с тем, что любой гражданин, который получил любой вид дохода от сдачи вторсырья, был обязан заплатить в бюджет налог с его реализации», — отметил директор Центра тарифного регулирования в сфере обращения с ТКО университета имени Плеханова Андрей Епишов.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, по мнению Епишова, организация раздельного сбора станет более эффективной за счет экономического стимула для населения, повлияет на культуру в области обращения с отходами и снизит попадание ТКО в окружающую среду.

Содном Будатаров, руководитель Лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС, назвал НДФЛ барьером по развитию системы сбора и заготовки вторичного сырья. Предложение РЭО он поддержал.

«Граждане и так неохотно сдают вторсырье, а им еще предлагают платить налог с его продажи. Пунктам приема вторсырья выгодно принимать все возможные виды вторсырья, гражданам удобно сдавать пластиковую тару, банки, электролом и т. д. в одном месте. Очевидно, граждане будут недоумевать, когда за один вид вторсырья нужно платить НДФЛ, а за другой нет. Кроме того, несправедливо создавать преференции одним видам бизнеса и обременения другим предпринимателям. Государство обязано создать равные условия для всего рынка вторичного сырья», — сказал Будатаров.