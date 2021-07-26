Найдено место на Земле с полным отсутствием жизни

Ученые называют простейшие организмы самыми выносливыми на планете. Они могут жить на дне океана и вершине самой высокой горы. Но на Земле нашли место, где нет никакой жизни. Во всяком случае, ее не нашли ученые. Подробности сообщило издание Science News.

Микробиологи во главе доктором биологии Ноем Фирером нашли место на нашей планете, где не существует никакой жизни. Это сухая пустыня около ледника Шеклтона в Антарктиде. Здесь сочетаются три фактора, которые не дают обосноваться даже микроорганизмам, известным своей выносливостью. Сильный холод, просоленный воздух и сухость.

По словам специалистов, сочетание этих трех факторов полностью ограничивают шансы на возникновение жизни в таких условиях. Из взятых на леднике 200 образцов почвы следов присутствия простейших обнаружить не удалось.

«Мы не утверждаем, что обнаружили стерильную почву. Но то, что мы не обнаружили там присутствия микроорганизмов свидетельствует, что это тот самый предел их активности, в который они войти не могут из-за сложной выживаемости», — заявил один из авторов исследования.

Он пояснил, что ледник Шеклтона по своим условиям очень схож с поверхностью Марса. Но почвы на красной планете намного старше, а условия еще суровей. Поэтому вряд ли там удастся найти какие-то следы жизни. При этом ученые призвали не терять надежду и продолжать поиски.