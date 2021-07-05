Найден экологичный способ переработки древесных отходов

Российские ученые из Томского политехнического университета нашли способ безопасно и экологично устранять древесные отходы. Об этом написало издание International Journal of Energy Research, передала «Политика сегодня».

Так как изготовление и выпуск мебели из древесных отходов является экономически невыгодным решением, специалисты решили пустить их на древесный полукокс, горючий газ и пиролизное масло.

По словам доцента Научно-образовательного центра И. Н. Бутакова ТПУ Кирилла Ларионова, масло содержит пирогенетическую «балластовую воду», которая сильно снижает его энергетическую ценность. При этом воду необходимо удалять, но ни в коем случае не сливать в канализацию. Она может нанести вред природе.

Специалист отметил, что в воде содержатся углеводороды. Благодаря им, можно использовать ее в качестве жидкофазной компоненты водоугольного топлива.