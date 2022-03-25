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    25 марта 2022, 10:00

    Начинающие добровольцы смогут получить сертификат о прохождении курсов эковолонтера

    Редакция сайта 360

    Добровольцы, успешно окончившие курсы в рамках проекта «Школа эковолонтера», получат сертификат, подписанный генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым и главой Комитета Госдумы РФ по молодежной политики, председателем Совета Ассоциации волонтерских центров Артемом Метелевым.

    Начинающие добровольцы смогут получить сертификат о прохождении курсов эковолонтера

    «В марте этого года Российский экологический оператор» выпустил серию видеороликов «Дневник эковолонтера». Все желающие стать эковолонтером могут благодаря видеоурокам узнать, с чего им начать свою добровольческую деятельность. В дополнение к этому мы подготовили конспекты и квизы, которые призваны закрепить их знания. По окончании онлайн-обучения выпускник получит сертификат о прохождении курса. Мы также перенесли курс «Школа эковолонтера» на портал «Добро.Университет». Проект развиваем совместно с Ассоциацией волонтерских центров в рамках обширной программы ППК РЭО по популяризации волонтерства в сфере экологии, в частности отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами», — сообщил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

    Курс «Школа эковолонтера» доступен на портале Добро.Университет. Участник, присоединившийся к курсу, смотрит видеоуроки, отвечает на вопросы и после этого проходит финальный тест. После прохождения теста участник может получить сертификат.

    Кроме того, участникам доступно методическое пособие и конспекты по всем урокам. Всего дневник эколоволнтера включает в себя 12 видеоуроков. В них рассказывается о зарождении волонтерского движения, правах эковолонтера, заповедном, лесном и зооволонтерстве, волонтерстве в сфере обращения с ТКО. На уроках также рассказывается об успешных кейсах в эковолонтерском движении и 10 заповедях волонтера-эколога, креативной стороне экологического активизма и общей технологии эковолонтерской акции.