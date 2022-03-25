Начинающие добровольцы смогут получить сертификат о прохождении курсов эковолонтера

Добровольцы, успешно окончившие курсы в рамках проекта «Школа эковолонтера», получат сертификат, подписанный генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым и главой Комитета Госдумы РФ по молодежной политики, председателем Совета Ассоциации волонтерских центров Артемом Метелевым.

«В марте этого года Российский экологический оператор» выпустил серию видеороликов «Дневник эковолонтера». Все желающие стать эковолонтером могут благодаря видеоурокам узнать, с чего им начать свою добровольческую деятельность. В дополнение к этому мы подготовили конспекты и квизы, которые призваны закрепить их знания. По окончании онлайн-обучения выпускник получит сертификат о прохождении курса. Мы также перенесли курс «Школа эковолонтера» на портал «Добро.Университет». Проект развиваем совместно с Ассоциацией волонтерских центров в рамках обширной программы ППК РЭО по популяризации волонтерства в сфере экологии, в частности отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами», — сообщил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

Курс «Школа эковолонтера» доступен на портале Добро.Университет. Участник, присоединившийся к курсу, смотрит видеоуроки, отвечает на вопросы и после этого проходит финальный тест. После прохождения теста участник может получить сертификат.

Кроме того, участникам доступно методическое пособие и конспекты по всем урокам. Всего дневник эколоволнтера включает в себя 12 видеоуроков. В них рассказывается о зарождении волонтерского движения, правах эковолонтера, заповедном, лесном и зооволонтерстве, волонтерстве в сфере обращения с ТКО. На уроках также рассказывается об успешных кейсах в эковолонтерском движении и 10 заповедях волонтера-эколога, креативной стороне экологического активизма и общей технологии эковолонтерской акции.