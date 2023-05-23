23 мая 2023, 09:31
Начавшийся на Алтае пожар перекинулся на территорию Казахстана
Начавшийся на Алтае лесной пожар перекинулся на Казахстан, горят около 70 гектаров
Спасатели Абайской области Казахстана тушат лесной пожар, который изначально возник на территории Алтайского края, а потом распространился и в другой стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Восточного Казахстана.
«22 мая в 15:25 (12:25 по московскому времени) на территории Алтайского края РФ вблизи села Новенькое произошло возгорание сухой травы с переходом огня на территорию Казахстана (Государственный лесной природный резерват „Семей орманы“) в семи километрах от станции Аул Бородулихинского района области Абай», — сказано в сообщении.
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Спасатели, по данным на 22:50 (19:50 по московскому времени), тушили огонь на площади в 70 гектаров. Местные власти подчеркнули, что все силы и средства направили на место случившегося. Глава региона Нурлан Уранхаева добавил, что там находятся экстренные службы, туда приехал и заместитель руководителя администрации области Димитрий Гариков.
«Глава региона держит ситуацию на контроле. Угрозы населенным пунктам в настоящее время нет. Тем не менее все службы готовы к эвакуации. Необходимые действия по тушению отрабатываются совместно со службами ЧС», — заявили в пресс-службе.
Всего в ликвидации возгорания участвуют 148 человек и 48 единиц техники. Представители отдела ГО ЧС администрации Локтевского района, который находится на границе с Казахстаном, сообщили о неопасности пожара для населенных пунктов.
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