Экология 23 мая 2023, 09:31 Начавшийся на Алтае пожар перекинулся на территорию Казахстана Начавшийся на Алтае лесной пожар перекинулся на Казахстан, горят около 70 гектаров РИА «Новости»

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Спасатели Абайской области Казахстана тушат лесной пожар, который изначально возник на территории Алтайского края, а потом распространился и в другой стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Восточного Казахстана.

«22 мая в 15:25 (12:25 по московскому времени) на территории Алтайского края РФ вблизи села Новенькое произошло возгорание сухой травы с переходом огня на территорию Казахстана (Государственный лесной природный резерват „Семей орманы“) в семи километрах от станции Аул Бородулихинского района области Абай», — сказано в сообщении.

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Спасатели, по данным на 22:50 (19:50 по московскому времени), тушили огонь на площади в 70 гектаров. Местные власти подчеркнули, что все силы и средства направили на место случившегося. Глава региона Нурлан Уранхаева добавил, что там находятся экстренные службы, туда приехал и заместитель руководителя администрации области Димитрий Гариков.

«Глава региона держит ситуацию на контроле. Угрозы населенным пунктам в настоящее время нет. Тем не менее все службы готовы к эвакуации. Необходимые действия по тушению отрабатываются совместно со службами ЧС», — заявили в пресс-службе.

Всего в ликвидации возгорания участвуют 148 человек и 48 единиц техники. Представители отдела ГО ЧС администрации Локтевского района, который находится на границе с Казахстаном, сообщили о неопасности пожара для населенных пунктов.