Последних узников «китовой тюрьмы» выпустили на свободу

19 белух выпустят на свободу из бухты Успения. Утром 8 ноября животных на место привезло научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский».

Еще несколько млекопитающих перевезут на судне «Зодиак», сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии в Instagram.

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Следующую партию белух начали грузить в бухте Средней. Всего на «Зодиаке» планируют перевезти 14 животных. Оставшихся 17 должен забрать «Профессор Кагановский».

До бухты Успения от «китовой тюрьмы» судно сопровождал корабль управления погранслужбы ФСБ России по Приморскому краю, уточнили в ведомстве. Его сотрудники не только контролируют выпуск белух, но и подсчитывают, сколько из них уже на свободе.

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Пограничники заблаговременно проверили наличие браконьерских судов в районе выпуска и в прилегающих акваториях, удостоверившись, что таких кораблей нет.

Источник фото: Instagram

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История с узниками «китовой тюрьмы» получила широкую огласку. Резонансной ее сделал в том числе Greenpeace. Его представители в октябре 2018 года заявили, что из России в Китай хотят незаконно продать 13 косаток, занесенных в Красную книгу. Ситуация попала в поле зрения прокуратуры, ее комментировал президент РФ Владимир Путин.