Началось извержение вулкана Этна

Вулкан Этна, который является одним из самых активных мировых вулканов и располагается на Сицилии, вновь начал извергаться. На данный момент он не представляет опасности для жителей. Однако ученые не исключают, что ситуация может измениться в любой момент. Об этом сообщило РИА ФАН.

В течение года специалисты зафиксировали более пятидесяти извержений малой и средней мощности. Самое сильное за последние 50 лет произошло на Этне. За состоянием вулкана регулярно следят ученые.