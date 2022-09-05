Эксклюзив 05 сентября 2022, 13:00 Поделиться Telegram

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Viber Синоптик предупредил жителей московского региона о холодной погоде на неделе Синоптик Александр Шувалов предупредил о сентябрьских заморозках в Москве и Подмосковье РИА «Новости»

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Впервые за последние 25 лет сентябрь в Москве и Подмосковье начался с такого сильного похолодания. В ближайшие дни погода почти не изменится, тепла не предвидится. Об этом «360» сообщил синоптик Александр Шувалов.

«Запасаемся терпением еще на одну холодную неделю. Ничего сверхнеобычного, кроме холодной погоды. По некоторым данным, такое холодное начало сентября у нас впервые с 1997 года», — сказал он.

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На этой неделе потепления не будет. Сильных порывов ветра тоже не предвидится, как и скачков атмосферного давления. Столбики термометров днем покажут до +12…+13 градусов. В понедельник, вторник и среду пройдут дожди, но к четвергу прекратятся. В пятницу тоже без осадков, но по Московской области за счет ясной погоды и ночного выхолаживания возможны заморозки.

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Выпадут незначительные осадки, в пределах одного-трех миллиметров. Для сравнения: в Приморском и Хабаровском краях — до 100–120 миллиметров осадков.

«Там тайфун, а у нас небольшие тыловые дожди. Это почти ничто», — отметил Шувалов.

По его мнению, после засушливого лета региону нужны даже более сильные дожди.

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