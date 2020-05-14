Начало 2020 года оказалось рекордно теплым

Аномальные температуры этой зимой стали рекордными. В связи с этим начало 2020 года оказалось одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что система Copernicus европейского центра прогнозов определила апрель как самый теплый месяц с начала года.

«А NOAA (американская система — прим. ред.) оценивает как второй. Уже за первые четыре месяца среднеглобальная температура находится на втором месте», — приводит его слова РИА «Новости».

Также Вильфанд отметил, что летом Россию ждет изменчивая погода. Теплые периоды будут сменяться более прохладными и наоборот.

«Волны тепла будут наблюдаться, и они будут довольно частыми. Но они будут чередоваться с прохладным периодами», — пояснил он.

Ранее директор климатической программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин рассказал «360», что природные аномалии не закончатся. Различные явления уже происходят все чаще, а в дальнейшем будут происходить каждый год.