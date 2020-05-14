Начало 2020 года оказалось рекордно теплым
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что система Copernicus европейского центра прогнозов определила апрель как самый теплый месяц с начала года.
«А NOAA (американская система — прим. ред.) оценивает как второй. Уже за первые четыре месяца среднеглобальная температура находится на втором месте», — приводит его слова РИА «Новости».
Также Вильфанд отметил, что летом Россию ждет изменчивая погода. Теплые периоды будут сменяться более прохладными и наоборот.
«Волны тепла будут наблюдаться, и они будут довольно частыми. Но они будут чередоваться с прохладным периодами», — пояснил он.
Ранее директор климатической программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин рассказал «360», что природные аномалии не закончатся. Различные явления уже происходят все чаще, а в дальнейшем будут происходить каждый год.