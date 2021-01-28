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    28 января 2021, 17:12

    Началась проверка после обнаружения свалки из останков животных под Тюменью

    Полина Петрова

    Проверка началась после обнаружения свалки из останков животных в лесополосе рядом с поселком Комарово под Тюменью, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
    Началась проверка после обнаружения свалки из останков животных под Тюменью

    «В настоящий момент проводится проверка по факту нарушения утилизации биологических отходов», — уточнили сотрудники ведомства.

    Отмечается, что шкуры животных и другие останки нашли местные жители. Они сообщили об этом в соцсетях, что вызвало большую огласку среди пользователей интернета из Тюменской области: «Куда смотрят экологи и природоохранная прокуратура?», «Уверен, что это делает кто-то, у кого рядом ферма».

    Жители Комарово заявили, что такое уже происходило ранее дважды. Свалку ликвидировали, отходы увезли на утилизацию.