Экология 25 апреля 2023, 16:27 Набсовет РЭО одобрил финансирование на 4,3 млрд рублей КПО в Петербурге

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Наблюдательный совет Российского экологического оператора одобрил финансирование комплекса по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) «Волхонка» на сумму 4,3 млрд рублей в Санкт-Петербурге.

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«Набсовет РЭО одобрил финансирование в Петербурге комплексного объекта по переработке отходов „Волхонка“, строящегося в два этапа. Первый этап уже завершен, построен объект мощностью обработки 200 тысяч тонн и объект утилизации на 38,7 тысяч тонн, РЭО вложит 881 млн рублей. Второй этап предполагает создание еще одной сортировочной линии на 400 тысяч тонн в год и объекта утилизации на 78,12 тысяч тонн, здесь вложения РЭО составят 3,5 млрд рублей. Помимо 100% обработки отходов здесь будет производиться RDF топливо. Для этих объектов будет осуществлена эмиссия 2 выпусков облигаций. Общий объем льготного финансирования со стороны РЭО составит 4,3 млрд рублей. Создание объектов позволит приблизить Петербург к достижению показателей нацпроекта и формированию экономики замкнутого цикла на территории субъектов РФ», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

16 декабря 2022 года при участии Дениса Буцаева состоялся запуск первой сортировочной линии. Более 80% оборудования на предприятии — отечественное.

Инвестиции в проект КПО «Волхонка» составляют 6,295 млрд рублей. Проект реализует Невский экологический оператор.

Помимо «Волхонки» регоператор планирует построить еще 4 новых перерабатывающих предприятия на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Плановый срок завершения строительства проектируемых объектов — 2024 год.