Экология 20 марта 2023, 11:37 Новый мусорный завод под Петербургом получит почти 3 млрд рублей инвестиций

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Российский экологический оператор вложит 2,98 млрд рублей в комплекс по обращению с отходами мощностью 300 тысяч тонн отходов в год в Кингисеппском районе Ленинградской области.

«Комплекс по обработке, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) построят в Ленобласти. РЭО вложит в проект 2,98 млрд рублей в первом квартале 2023 года. Общий объем инвестиций оценивается в 3,3 млрд рублей. Благодаря поддержке РЭО снижение тарифной нагрузки на население составит 779,5 млн рублей», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Проект реализуется региональным оператором Ленинградской области по обращению с ТКО АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».

«Наблюдательный совет компании одобрил предоставление льготного финансирования за счет средств от выпуска облигаций РЭО инвестиционному проекту строительства», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Также в Ленинградской области построят экопромышленный парк до конца 2024 года, на его территории расположатся объекты утилизации отходов, в том числе полимерных и резинотехнических. Планируется, что финансирование объектов утилизации отходов, создаваемых резидентами парка, в рамках мер поддержки обеспечит Российский экологический оператор. В феврале прошлого года Буцаев и руководство Ленобласти обсуждали, строительство пяти объектов по переработке отходов территории Санкт-Петербурга и области, их построят на месте старых свалок.