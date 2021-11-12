РЭО открыл сбор заявок на «Зеленую премию»

«Российский экологический оператор» (РЭО) запустил сбор заявок на «Зеленую премию». Награду получат те, кто внес вклад в формирование новой модели осознанного потребления.

«В рамках „Зеленой премии“ мы оценим вклад брендов, общественных, образовательных и культурных организаций, медийных личностей и экоактивистов в формирование новой модели осознанного потребления», — сообщил генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев.

Он отметил, что реформа отрасли обращения с ТКО представляет собой не только законопроекты и перерабатывающие заводы. Реформа — это также обычные люди с непреодолимым желанием сделать планету чище.

«Главная цель „Зеленой премии“ — привлечь внимание и стимулировать остальных стать более экологически активными, а также повысить инвестиционную привлекательность отрасли», — пояснил Буцаев.

Всего на конкурсе будет семь номинаций: «Бренды», «Культура/Искусство», «Общественные организации и волонтеры», «Образовательные учреждения», «Медиапроекты». Также «Зеленую премию» получат лидеры «Зеленого рейтинга» регионов и лучшие региональные операторы.

Поучаствовать в конкурсе могут россияне старше 18 лет, юрлица, общественные организации, субъекты страны, представители региональной власти и региональные операторы по обращению с ТКО.

Заявку можно подать до 1 декабря через сайт «Зеленой премии». Награждать победителей будут в период с 10 по 17 декабря. Они получат статуэтку «Зеленой премии» и возможность стать лицом просветительской кампании РЭО.