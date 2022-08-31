На ВЭФ организуют раздельный сбор отходов

Организацией РСО займется экопартнер форума — Российский экологический оператор

Российский экологический оператор выступит экологическим партнером Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 5−8 сентября 2022 года. Со стороны ППК планируется проведение отраслевой сессии, посвященной формированию экономики замкнутого цикла в России, а также организация раздельного сбора отходов на территории форума. Более того, РЭО готовится провести конкурс проектов в рамках «ВЭФ. Юниор».

«Участие в Восточном экономическом форуме можно считать долгожданным мероприятием для всех, кто готов отвечать на новые вызовы. Это важная площадка для тех, кто желает обмениваться опытом и открыт к сотрудничеству, особенно в новых экономических условиях. На полях ВЭФ мы обсудим основные направления государственной политики по развитию циклической экономики в России, какие меры принять для импортозамещения в отрасли обращения с отходами, что нужно сделать для обеспечения ускоренного развития системы раздельного сбора отходов и многое другое. Наша задача — создать в стране устойчивую систему обращения с отходами и сформировать экономику замкнутого цикла. Уверен, что в ходе форума будут найдены наилучшие эффективные решения», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

В рамках форума РЭО проведет для несовершеннолетних активных граждан конкурс на тему экологии. Он позволит выявить перспективные и инновационные проекты, новые решения, предложения по охране окружающей среды, популяризации раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), креативные подходы к организации и проведению социально-значимых событий экологической повестки России с интеграцией темы РСО и популяризации экологического образа жизни. Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными призами от организаторов и партнеров конкурса.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента Российской Федерации от 14 января 2019 года № 8. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла. Поэтому среди задач РЭО также, с одной стороны, создание системы вторичной переработки и вовлечение в оборот сырья для изготовления новой продукции и получения энергии, а с другой — стимулирование инвестиционной активности в сфере обращения с отходами.