На субботнике «Зеленый город» в Белгороде собрали 20 т отходов

Субботник «Зеленый город» под эгидой Российского экологического оператора состоялся в Белгороде 28 апреля 2022 года. Участники устроили уборку прибрежной зоны пляжа «Пескарьер» и прилегающего лесного массива. Собрать удалось более 20 тонн отходов и спиленных деревьев.

«Субботники — это отличная традиция, которая существует в нашей стране. Она призвана популяризировать полезные привычки — не мусорить, сохранять в чистоте свой город. С конца апреля по 10 мая под эгидой РЭО пройдут субботники по всей стране. Всего в проекте принимает участие 40 регионов, 10 из них, в том числе Белгородская область, примут у себя наиболее масштабные субботники. Флагманские субботники также пройдут в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Омской, Тамбовской, Кемеровской областях и Севастополе. Надеемся, что как можно больше горожан примут участие в наших субботниках и будут делать свои города чище», — отметил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

Белгородский субботник объединил студентов политехнического и педагогического колледжей, университета кооперации, экономики и права, техникум общественного питания, техникум промышленности и сферы услуг, государственный институт искусств и культуры, строительный и механико-технологический колледжи, колледж высоких технологий и БГТУ им. В. Г. Шухова. Мероприятие организовало Белгородское региональное отделение ВОО волонтеров-экологов «Делай!». Это эковолонтерское движение участвует в масштабной программе РЭО по популяризации экологического волонтерства.

«Прекрасная погода, отличное настроение и осознание, что ты приносишь пользу миру! Что еще нужно для маленького счастья эковолонтера! Очень душевно прошел субботник, спасибо ППК РЭО за возможность собраться такой большой компанией неравнодушных. Активисты соскучились за время пандемии по таким форматам. И даже те, кто сначала скептически относился к тому, что удастся собрать много желающих, признали свою ошибку. И в конце субботника абсолютно все подтвердили, что нужно больше таких полезных мероприятий!» — отметил координатор «Делай!» в Белгородской области Михаил Спирин.

На субботнике в Белгороде также была организована сцена, на которой выступили ведущие, были показаны творческие номера. Для участников субботника предусмотрели питание, чай. Также на территории пляжа оборудовали биотуалеты, умывальники.

Зарегистрироваться на субботник можно через портал dobro.ru — первым 50 зарегистрировавшимся участникам будут предоставлены брендированные футболки. На субботник можно прийти без регистрации на мероприятие.