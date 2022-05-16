На субботнике в Рудничном бору в Кузбассе эковолонтеры собрали более 200 кг отходов

Субботник «Зеленый город» под эгидой Российского экологического оператора состоялся в Кемеровской области 13 мая 2022 года, он стал одним из 10 флагманских мероприятий в рамках проекта. Участники устроили уборку на территории ООПТ «Природный комплекс Рудничный бор». Собрать удалось более 200 килограммов отходов.

«Субботники — это отличная традиция, которая существует в нашей стране. Она призвана популяризировать полезные привычки — не мусорить, сохранять в чистоте свой город. В апреле–мае под эгидой РЭО пройдут субботники по всей стране. Всего в проекте принимает участие около 40 регионов, 10 из них примут у себя наиболее масштабные субботники, и Кемеровская область в их числе. Надеемся, что как можно больше горожан примут участие в наших субботниках и будут делать свои города чище», — отметил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

Активисты регионального отделения Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» в Кузбассе провели 13 мая масштабный субботник «Чистый бор». Более 300 жителей города вышли на уборку Рудничного бора и прилегающей территории. Большую часть волонтеров составили студенты Кемеровского государственного университета, к ним присоединились студенты Кузбасской сельскохозяйственной академии и Агроколледж, на базе которого было открыто еще одно вузовское отделение «Делай!». Школьники не отставали по численности участников, более 30 общественных организаций, школьных и студенческих отрядов приняли участие и поддержали инициативу проведения флагманского субботника в рамках проекта «Зеленый десант».

Студенческий клуб Института биологии, экологии и природных ресурсов вместе с ребятами Кемеровского государственного университета подготовили насыщенную творческую программу с конкурсами и викторинами. В рамках субботника для школьников была проведена экскурсия по ООПТ с акцентом на сохранение краснокнижных видов растений, роздана памятка по поведению в лесу.

Во время уборки все участники были разделены на группы и по разным маршрутам прошли территорию около 50% Рудничного бора, площадь пройденной территории составила 160 гектаров. Организаторы субботника отметили высокий уровень культуры посетителей Рудничного бора, так как отходов оказалось не так много — 10 мешков удалось собрать на территории самого бора, около 50 килограммов, и еще 14 мешков, около 150 килограммов, с прилегающей территории бора и с мест отдыха. В основном это были бытовые отходы — бутылки, банки, полиэтилен.

По окончанию все участники подкрепились выпечкой. В знак поддержки развития экопривычек самым активным были вручены памятные значки «Агент по спасению планеты» и дипломы участников экологической акции «Зеленый десант». Ребята пообещали и впредь приходить на территорию Рудничного бора и следить за его чистотой, а также провести рейд еще по двум соседним территориям.

В апреле–мае Российский экологический оператор запустил серию субботников «Зеленый десант» РЭО в более чем 30 субъектах РФ. Планируется, что уборки соберут более 2000 эковолонтеров. Присоединиться к субботникам может каждый желающий. Подробнее о том, как принять участие, можно узнать на сайте акции.