Экология 10 ноября 2022, 16:01 На строительство экотехнопарка в Нижегородской области выделят 1,4 млрд рублей

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Правительство выделит 1,4 миллиарда рублей на строительство экопромышленного парка в Нижегородской области. Он расположится на территории завода «Заря» в Дзержинске. Постановление о субсидии из федерального бюджета подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В рамках пилота господдержку получат еще семь субъектов РФ. Совместно с Российским экологическим оператором была определена площадка для проекта.

При поддержке РЭО будет создана необходимая инфраструктура парка, это позволит привлечь резидентов. В качестве сырьевой базы планируется использовать также отходы производства и потребления. Завершение проектно-изыскательские работ с получением заключений государственных экспертиз запланировано на март 2023 года. Региональное минэкологии организовало работу по координации проекта на территории области. Была проведена работа с Кадастровой палатой, Росреестром, администрацией Дзержинска по предоставлению земельного участка.

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«Это значит, что Нижегородская область снова станет площадкой для применения новейших экологических технологий. Кроме того, будут создаваться рабочие места, появятся большие возможности для роста профильных специалистов. Для успешного развития в этом направлении у нас есть научная, кадровая, промышленная база», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

До 2024 года экопромышленные парки также построят, помимо Нижегородской области, в Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях, в Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях. «Экологический цифровой оператор» — дочернее предприятие РЭО — выступает застройщиком. Планируется выделение 9,4 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Создание экопромышленных парков предусмотрено федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла». Его основная задача — увеличить к 2024 году долю использования вторичных ресурсов в сельском хозяйстве до 25%, в строительстве — до 20%, в промышленности — до 15%.