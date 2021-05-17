На смену жаре 19 мая в Москву придут ливни

Жара в Москве сменится ливнями и грозами уже в среду. Дожди немного собьют температуру. Об этом сообщили специалисты «Фобоса».

Синоптики в комментарии РИА «Новости» заметили, что холоднее всего на этой неделе будет в пятницу, 21 мая. Столбики термометров в московском регионе не поднимутся выше +20 градусов.

В понедельник, 17 мая, в Москве ожидается до +30 градусов. Из-за этого в российской столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Он будет действовать с 11:00 до 18:00. Жарче в этот день было только в 1897 году. Тогда температура повысилась до +31 градуса.

Еще жарче в ближайшие дни будет в Курганской, Оренбургской, Тюменской областях. Воздух может прогреться до +37 градусов. В Астраханской области — до +36 градусов.

В Кировской, Самарской, Саратовской, Свердловской и Челябинской областях температура воздуха достигнет отметки +35 градусов.

Согласно прогнозам, в Москве 18 мая ожидается до +27 градусов. В среду температура уже начнет снижаться, 19 мая — до +24 градусов.